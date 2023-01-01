Що зараз відбувається у Соледарі: у Міноборони роз’яснили ситуацію





Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише



Так, за минулу добу росіяни обстріляли позиції українських війск в районах понад 20 населених пунктів.



Натомість захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Зокрема, мовиться про райони таких населених пунктів Луганської та Донецької областей:



• Макіївка,

• Верхньокам'янське,

• Спірне,

• Білогорівка,

• Сіль,

• Соледар,

• Бахмут,

• Кліщіївка,

• Новобахмутівка,

• Красногорівка,

• Водяне,

• Майорськ,

• Мар'їнка.



Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер. "Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту", – підкреслила заступниця міністра оборони.



Ганна Маляр також зазначила, що щодо ситуації довкола Соледара в інфопросторі також є багато спекуляцій: від бажання отримати популярність, до бажання отримати наживу. Тому вірити потрібно інформації лише з офіційних джерел, які її оприлюднюють з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й військових планів. Ними є лише:



• Верховний Головнокомандувач,

• міністр оборони,

• головнокомандувач,

• начальник Генштабу.



"Інші військові володіють нею фрагментарно – в межах власної зони відповідальності", – написала Ганна Маляр.



Також вона підкреслила, що передчасна інформація з фронту щодо руху, переміщення та розташування наших військ може навіть класифікуватися як злочин, адже може працювати на ворога і шкодити оборонцям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні Соледар ледь не найгарячіша точка на фронті. Однак попри це наші захисники стоять кам'яною стіною та захищають місто від загарбників.Про це розповіла заступниця міністра оборони України, пише 24 канал Так, за минулу добу росіяни обстріляли позиції українських війск в районах понад 20 населених пунктів.Натомість захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Зокрема, мовиться про райони таких населених пунктів Луганської та Донецької областей:• Макіївка,• Верхньокам'янське,• Спірне,• Білогорівка,• Сіль,• Соледар,• Бахмут,• Кліщіївка,• Новобахмутівка,• Красногорівка,• Водяне,• Майорськ,• Мар'їнка.Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер. "Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту", – підкреслила заступниця міністра оборони.Ганна Маляр також зазначила, що щодо ситуації довкола Соледара в інфопросторі також є багато спекуляцій: від бажання отримати популярність, до бажання отримати наживу. Тому вірити потрібно інформації лише з офіційних джерел, які її оприлюднюють з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й військових планів. Ними є лише:• Верховний Головнокомандувач,• міністр оборони,• головнокомандувач,• начальник Генштабу."Інші військові володіють нею фрагментарно – в межах власної зони відповідальності", – написала Ганна Маляр.Також вона підкреслила, що передчасна інформація з фронту щодо руху, переміщення та розташування наших військ може навіть класифікуватися як злочин, адже може працювати на ворога і шкодити оборонцям.

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