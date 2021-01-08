На Волині водій потрапив у ДТП через нетверезу пішохідку. ФОТО

На Волині водій потрапив у ДТП через нетверезу пішохідку. ФОТО
Увечері 14-го січня водій автомобіля Фольксваген, який рухався у Нововолинську по трасі Р-15, щоб об’їхати жінку, яка йшла дорогою, з’їхав у кювет.

Про це інформує БУГ.

Пішохідка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Під час поверхневого огляду нецензурно висловлювалась до поліцейських. В сумці жінки знайшли ще пляшку горілки. Надалі її доправили в лікарню для освідування на вміст алкоголю у крові.

Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді немає.


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Теги: ДТП, Нововолинськ, кювет, п'яна пішоходка
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