На Волині водій потрапив у ДТП через нетверезу пішохідку. ФОТО





Про це інформує



Пішохідка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Під час поверхневого огляду нецензурно висловлювалась до поліцейських. В сумці жінки знайшли ще пляшку горілки. Надалі її доправили в лікарню для освідування на вміст алкоголю у крові.



Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 14-го січня водій автомобіля Фольксваген, який рухався у Нововолинську по трасі Р-15, щоб об’їхати жінку, яка йшла дорогою, з’їхав у кювет.Про це інформує БУГ Пішохідка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Під час поверхневого огляду нецензурно висловлювалась до поліцейських. В сумці жінки знайшли ще пляшку горілки. Надалі її доправили в лікарню для освідування на вміст алкоголю у крові.Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді немає.

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