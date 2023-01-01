Громада на Волині об'єдналася, аби готувати для захисників борщі. ВІДЕО

Громада на Волині об'єдналася, аби готувати для захисників борщі. ВІДЕО
У Колківському будинку культури з початком повномасштабної війни діє волонтерський центр. Місцеві жителі щодня фасують сухий борщ військовим на фронт.

Волонтери вже передали бійцям чотири тисячі пакетів із сухим борщем, – розповіла Суспільному координаторка волонтерського центру Наталія Воробей.

Олександра Оксенюк – домогосподарка. Каже: одна порція сухого борщу розрахована на п'ять літрів води.

"Хлопці (військові – ред.) хвалили. На фейсбуці наш боєць каже: "дуже смачний колківський борщ, я не знаю, де ті Колки, але дякую вам за борщ". Головне, що воно гаряче, смачне, запашне і зроблене з любов’ю", – розповідає господиня.

Фасують сушені овочі для борщу зазвичай 10 людей.

Допомагати готувати на фронт приходить переселенка Людмила Градиська з Харкова. Жінка – вчителька, каже, скоро збирається повертатися додому, але Колківську громаду підтримуватиме і далі.

"Я вражена згуртованістю цієї громади, наскільки тут люди щирі, щедрі, допомагали і нам поки ми тут облаштувалися. Я вважаю, що і нам треба включитися в цю роботу і тим чим ми можемо, допоможемо", – розповідає переселенка.

Приготування сухого борщу займає багато часу, – розповідає ще одна господиня, колківчанка Світлана Сахнюк. Спочатку овочі потрібно чистити, різали, потім подрібнювати і висушувати.

"Ми хочемо перемоги і ми переживаємо за наших воїнів, щоб їм було що їсти. Щоб їм було хоч трішки тепліше від того. Що вони посьорбають того борщику гаряченького. Ми з любов’ю робимо", – зазначає колківчанка.

Окрім борщів колківські домогосподарки також готують для бійців інші види супів та грибне рагу.


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Теги: Колківська громада, волонтери, борщ
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