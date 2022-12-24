«Поліський котел»: у Рівненській ОВА розповіли про підготовку до можливого вторгнення

Віталій Коваль наголосив, що північ області перетвориться на "криваві" болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.



Про це він написав у своєму



Так, за його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови.



«Усі 229 спільних кілометрів із Республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ», – зазначив очільник ОВА.



Віталій Коваль також зазначив, що місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди.



«Вважайте – це ще одна армія. Люди готові захищати свою територію. Історично північ Рівненщини - це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів», – зуважив Коваль.



До охорони кордону також долучені Збройні сили України, територіальна оборона, прикордонні війська, добровольчі формування, які щоденно проходять бойові злагодження, відточують навички стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.



Крім того, додав він, у регіоні заміновано весь прикордонний периметр.



«До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі», – резюмував очільник ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Рівненської обласної військової адміністраціїнаголосив, що північ області перетвориться на "криваві" болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.Про це він написав у своєму телеграм-каналі Так, за його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови.«Усі 229 спільних кілометрів із Республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ», – зазначив очільник ОВА.Віталій Коваль також зазначив, що місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди.«Вважайте – це ще одна армія. Люди готові захищати свою територію. Історично північ Рівненщини - це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів», – зуважив Коваль.До охорони кордону також долучені Збройні сили України, територіальна оборона, прикордонні війська, добровольчі формування, які щоденно проходять бойові злагодження, відточують навички стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.Крім того, додав він, у регіоні заміновано весь прикордонний периметр.«До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі», – резюмував очільник ОВА.

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