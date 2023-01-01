Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру загинув український тренер з боксу
Сьогодні, 06:00
У суботу, 14 січня, під час ракетної атаки російських окупантів по житловому будинку у Дніпрі загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський.
Про це повідомила Федерація боксу України на своїй сторінці у фейсбуці, передає ТСН.
"Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру загинув український тренер з боксу – Кореновський Михайло. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам'ять всім загиблим від російської агресії", – йдеться в дописі.
Зазначимо, що Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.
Нагадаємо, 14 січня рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок «убивцею авіаносців».
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Про це повідомила Федерація боксу України на своїй сторінці у фейсбуці, передає ТСН.
"Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру загинув український тренер з боксу – Кореновський Михайло. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам'ять всім загиблим від російської агресії", – йдеться в дописі.
Зазначимо, що Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.
Нагадаємо, 14 січня рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок «убивцею авіаносців».
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