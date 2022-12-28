Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
Луцький інженер і підприємець Василь Цапюк розробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".
Як працює цей винахід Василь Цапюк розповів Суспільному.
Василь Цапюк розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.
Володимир Кусик – викладач Вищого професійного училища будівництва і архітектури. Він долучився до виробництва.
"Це так звані окопні обігрівачі, складність у виробництві, що це мало б бути ніби три горщики, стягнуті докупи якимось одним елементом, але ми робимо з одного шматка глини й глина така особлива, вона така пориста і тримає температуру", – каже Володимир Кусик.
На один виріб іде три кілограми шамотної глини. Вона містить крупинки піску. Ця глина зі Слов'янська. Зараз її там уже не виробляють через війну, – каже Василь Цапюк. Вдалося викупити залишки. Додає: зі звичайної глини цей виріб міг би руйнуватися, тріскати від контрастних температур.
Розробники Волинської теплинки створили ще спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, щоб військові могли зігрітися в польових умовах.
"Зараз, – каже Василь Цапюк, – "Волинська теплинка" у процесі запатентування".
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Як працює цей винахід Василь Цапюк розповів Суспільному.
Василь Цапюк розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.
Володимир Кусик – викладач Вищого професійного училища будівництва і архітектури. Він долучився до виробництва.
"Це так звані окопні обігрівачі, складність у виробництві, що це мало б бути ніби три горщики, стягнуті докупи якимось одним елементом, але ми робимо з одного шматка глини й глина така особлива, вона така пориста і тримає температуру", – каже Володимир Кусик.
На один виріб іде три кілограми шамотної глини. Вона містить крупинки піску. Ця глина зі Слов'янська. Зараз її там уже не виробляють через війну, – каже Василь Цапюк. Вдалося викупити залишки. Додає: зі звичайної глини цей виріб міг би руйнуватися, тріскати від контрастних температур.
Розробники Волинської теплинки створили ще спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, щоб військові могли зігрітися в польових умовах.
"Зараз, – каже Василь Цапюк, – "Волинська теплинка" у процесі запатентування".
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