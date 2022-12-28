Волинянин розробив керамічний обігрівач для військових. ВІДЕО

Василь Цапюк розробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".



Як працює цей винахід Василь Цапюк розповів



Василь Цапюк розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.



Володимир Кусик – викладач Вищого професійного училища будівництва і архітектури. Він долучився до виробництва.



"Це так звані окопні обігрівачі, складність у виробництві, що це мало б бути ніби три горщики, стягнуті докупи якимось одним елементом, але ми робимо з одного шматка глини й глина така особлива, вона така пориста і тримає температуру", – каже Володимир Кусик.



На один виріб іде три кілограми шамотної глини. Вона містить крупинки піску. Ця глина зі Слов'янська. Зараз її там уже не виробляють через війну, – каже Василь Цапюк. Вдалося викупити залишки. Додає: зі звичайної глини цей виріб міг би руйнуватися, тріскати від контрастних температур.



Розробники Волинської теплинки створили ще спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, щоб військові могли зігрітися в польових умовах.



"Зараз, – каже Василь Цапюк, – "Волинська теплинка" у процесі запатентування".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький інженер і підприємецьрозробив керамічний обігрівач для військових, який символічно назвав "Волинська теплинка".Як працює цей винахідрозповів Суспільному Василь Цапюк розробив прилад для обігріву разом з луцькими гончарами. Спільно виготовили вже 150 виробів, перші півсотні безплатно роздали військовим. Каже: обігрівач можна використовувати в оселі та в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Розповідає: від спиртового пальника теплинка нагрівається миттєво.– викладач Вищого професійного училища будівництва і архітектури. Він долучився до виробництва."Це так звані окопні обігрівачі, складність у виробництві, що це мало б бути ніби три горщики, стягнуті докупи якимось одним елементом, але ми робимо з одного шматка глини й глина така особлива, вона така пориста і тримає температуру", – каже Володимир Кусик.На один виріб іде три кілограми шамотної глини. Вона містить крупинки піску. Ця глина зі Слов'янська. Зараз її там уже не виробляють через війну, – каже Василь Цапюк. Вдалося викупити залишки. Додає: зі звичайної глини цей виріб міг би руйнуватися, тріскати від контрастних температур.Розробники Волинської теплинки створили ще спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, щоб військові могли зігрітися в польових умовах."Зараз, – каже Василь Цапюк, – "Волинська теплинка" у процесі запатентування".

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