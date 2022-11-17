Де і коли на Волині вимикатимуть світло 16 січня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 16 січня. ГРАФІК
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж. Можливі екстрені аварійні розвантаження на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.

Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.

«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні», – йдеться у дописі.

Ознайомитись із графіками можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs

У структурі закликали волинян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.

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Теги: Світло, графіки відключень
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Коментарі 1
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Які ще аварії у Волинській області? На свята не було ні аварій, ні лімітів. А після свят призначили штучний дефіцит, скоти? Невже ви всі повтікаєте після війни? І куди?
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