Погода у Луцьку на завтра, 16 січня

Погода у Луцьку на завтра, 16 січня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +3°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого пророка Малахія. За народним повір’ям, лише 16 січня можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з’являлася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на Малахія вказує, якою буде погода у березні.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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