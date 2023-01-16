Погода у Луцьку на завтра, 16 січня
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +3°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого пророка Малахія. За народним повір’ям, лише 16 січня можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з’являлася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на Малахія вказує, якою буде погода у березні.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +3°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого пророка Малахія. За народним повір’ям, лише 16 січня можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолічність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з’являлася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на Малахія вказує, якою буде погода у березні.
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