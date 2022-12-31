Ізраїль передасть Україні системи оповіщення про ракети і дрони

Ізраїль передасть Україні системи оповіщення про ракети і дрони
Уряд Ізраїлю працює над тим, щоб передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу в Media Center Ukraine, - пише "Гордон".

Водночас він зазначив, що та співпраця, яка відбувається між Україною та Ізраїлем, не відповідає очікуванням української сторони.

"Іде робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням про ракети і дрони. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю. Але це не зовсім, знову ж таки, відповідає очікуванням нашої держави", – сказав Корнійчук.

Він додав, що необхідна "активніша" військово-технічна співпраця.

Посол додав, для передання технологій потрібно кілька тижнів, тому що уряд Ізраїлю лише розпочав роботу в цьому напрямі. Крім того, уряди співпрацюють і щодо інших пакетів допомоги, але їх поки що не можна коментувати, додав Корнійчук.

Водночас посол повідомив, що міністерство закордонних справ Ізраїлю анонсувало, що 2023 року збільшить кількість допомоги для України, але не уточнило, про яку підтримку йдеться.

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Теги: Україна, Ізраїль, допомога
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