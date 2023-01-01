Добрі новини від ВолиньPost за 13 січня

Нехай Щедрий вечір прийде у дім українців та українок разом із щастям, добробутом і миром, а 2023 рік стане Переможним!А ми традиційно нагадуємо про добрі новини:Втрати Росії у війні проти України станом на ранок 13 січня сягнули 114 130 солдатів. Загалом від початку повномасштабної війни українські військові знищили:‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб,‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,‒ РСЗВ – 437 (+0) од,‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,‒ літаків – 286 (+1) од,‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.– лейтенантка медичної служби із псевдо «Посейдон». Свого часу вона здобула медичну освіту і пройшла військову кафедру.Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів волинської бригади територіальної оборони.Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою.На Волині подружжя чекало на сина 19 років. Днями різдвяне диво таки сталося. У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’їнародилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвалиПологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре.У Рожищенській громаді створилася нова сім'я: військовослужбовецьодружився з жителькою села Корсині. Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.У минулому році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів.Допомогу українцям, що страждають від війни, надавали з усіх куточків світу, а ввозили переважно автомобільним (було залучено майже 30 тисяч транспортних засобів) та залізничним (понад 6 тисяч вагонів) сполученням.Робота українського безпілотного літаючого апарату-розвідника SHARK вперше потрапила на відео.Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині під час різдвяного періоду славлять Бога колядками.