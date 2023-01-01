Добрі новини від ВолиньPost за 13 січня
Сьогодні, 23:35
Нехай Щедрий вечір прийде у дім українців та українок разом із щастям, добробутом і миром, а 2023 рік стане Переможним!
А ми традиційно нагадуємо про добрі новини:
За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
Втрати Росії у війні проти України станом на ранок 13 січня сягнули 114 130 солдатів. Загалом від початку повномасштабної війни українські військові знищили:
‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб,
‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
‒ РСЗВ – 437 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
‒ літаків – 286 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.
Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»
Іванна – лейтенантка медичної служби із псевдо «Посейдон». Свого часу вона здобула медичну освіту і пройшла військову кафедру.
Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів волинської бригади територіальної оборони.
Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою.
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Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років
На Волині подружжя чекало на сина 19 років. Днями різдвяне диво таки сталося. У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’ї Морозів народилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали Богданом.
Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре.
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
У Рожищенській громаді створилася нова сім'я: військовослужбовець Назар Сасовський одружився з жителькою села Корсині Ольгою Березовською. Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.
Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.
Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.
У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги
У минулому році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів.
Допомогу українцям, що страждають від війни, надавали з усіх куточків світу, а ввозили переважно автомобільним (було залучено майже 30 тисяч транспортних засобів) та залізничним (понад 6 тисяч вагонів) сполученням.
Вперше показали, як працює український дрон-розвідник. ВІДЕО
Робота українського безпілотного літаючого апарату-розвідника SHARK вперше потрапила на відео.
Волинські тероборонівці колядують на позиціях. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині під час різдвяного періоду славлять Бога колядками.
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А ми традиційно нагадуємо про добрі новини:
За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
Втрати Росії у війні проти України станом на ранок 13 січня сягнули 114 130 солдатів. Загалом від початку повномасштабної війни українські військові знищили:
‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб,
‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
‒ РСЗВ – 437 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
‒ літаків – 286 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.
Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»
Іванна – лейтенантка медичної служби із псевдо «Посейдон». Свого часу вона здобула медичну освіту і пройшла військову кафедру.
Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів волинської бригади територіальної оборони.
Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років
На Волині подружжя чекало на сина 19 років. Днями різдвяне диво таки сталося. У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’ї Морозів народилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали Богданом.
Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре.
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
У Рожищенській громаді створилася нова сім'я: військовослужбовець Назар Сасовський одружився з жителькою села Корсині Ольгою Березовською. Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.
Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.
Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.
У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги
У минулому році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів.
Допомогу українцям, що страждають від війни, надавали з усіх куточків світу, а ввозили переважно автомобільним (було залучено майже 30 тисяч транспортних засобів) та залізничним (понад 6 тисяч вагонів) сполученням.
Вперше показали, як працює український дрон-розвідник. ВІДЕО
Робота українського безпілотного літаючого апарату-розвідника SHARK вперше потрапила на відео.
Волинські тероборонівці колядують на позиціях. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині під час різдвяного періоду славлять Бога колядками.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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