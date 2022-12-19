У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги

У минулому році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.Допомогу українцям, що страждають від війни, надавали з усіх куточків світу, а ввозили переважно автомобільним (було залучено майже 30 тисяч транспортних засобів) та залізничним (понад 6 тисяч вагонів) сполученням.Від 3 березня, коли 15 перевізників-першопрохідців оформили перші 156 тонн вантажів за декларативним принципом та спрощеною процедурою, по цей час жодна доба роботи пунктів пропуску через державний кордон не минає без оформлення бодай одного вантажу гуманітарної допомоги.Найбільше її значення було зафіксоване 25 березня 2022 року, коли за добу оформили майже 5 тисяч тонн продуктів харчування, одягу, засобів гігієни; медикаментів та лікарських засобів; військового обладнання та дизельного палива.Найменше значення, коли за добу було оформлено лише 16 тонн благодійних вантажів, стосується вересня минулого року. Тоді через блокування польськими перевізниками пункту пропуску "Дорогуськ", робота митного поста "Ягодин" була паралізована. Тому гуманітарну допомогу у цей період оформляли лише на митному посту "Устилуг", де вага транспортного засобу обмежена до 7,5 тонн.Серед загальної маси оформленої волинськими митниками у 2022 році гуманітарної допомоги - 11690 транспортних засобів, ввезених для потреб ЗСУ.Пропуск гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України за декларативним принципом шляхом подання в паперовій або електронній формі спрощеної декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Від 3 січня 2023 року без надання гарантійного листа кінцевого користувача визнаються гуманітарною допомогою БПЛА цивільного призначення та їх частини подвійного використання.