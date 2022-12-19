У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги

У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги
У минулому році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Допомогу українцям, що страждають від війни, надавали з усіх куточків світу, а ввозили переважно автомобільним (було залучено майже 30 тисяч транспортних засобів) та залізничним (понад 6 тисяч вагонів) сполученням.

Від 3 березня, коли 15 перевізників-першопрохідців оформили перші 156 тонн вантажів за декларативним принципом та спрощеною процедурою, по цей час жодна доба роботи пунктів пропуску через державний кордон не минає без оформлення бодай одного вантажу гуманітарної допомоги.

Найбільше її значення було зафіксоване 25 березня 2022 року, коли за добу оформили майже 5 тисяч тонн продуктів харчування, одягу, засобів гігієни; медикаментів та лікарських засобів; військового обладнання та дизельного палива.

Найменше значення, коли за добу було оформлено лише 16 тонн благодійних вантажів, стосується вересня минулого року. Тоді через блокування польськими перевізниками пункту пропуску "Дорогуськ", робота митного поста "Ягодин" була паралізована. Тому гуманітарну допомогу у цей період оформляли лише на митному посту "Устилуг", де вага транспортного засобу обмежена до 7,5 тонн.

Серед загальної маси оформленої волинськими митниками у 2022 році гуманітарної допомоги - 11690 транспортних засобів, ввезених для потреб ЗСУ.

Пропуск гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України за декларативним принципом шляхом подання в паперовій або електронній формі спрощеної декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Від 3 січня 2023 року без надання гарантійного листа кінцевого користувача визнаються гуманітарною допомогою БПЛА цивільного призначення та їх частини подвійного використання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку
Сьогодні, 19:22
У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 18:25
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про «захоплення» Соледару: бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Сьогодні, 17:36
1300 доларів за незаконний перетин кордону: затримали трьох волинян, які організували ще одну злочинну схему
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
09 січень, 15:35
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти 16 тонн автозапчастин Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти 16 тонн автозапчастин
06 січень, 13:10
Через «Ягодин» підприємець намагався провезти 20 тонн свіжомороженої свинини Через «Ягодин» підприємець намагався провезти 20 тонн свіжомороженої свинини
05 січень, 11:50
Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир» Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир»
19 грудень, 2022, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку
Сьогодні, 19:22
 0
У 2022 році волинські митники оформили майже 250 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 18:25
 0
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
Сьогодні, 18:11
 0
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про «захоплення» Соледару: бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Сьогодні, 17:36
 0
1300 доларів за незаконний перетин кордону: затримали трьох волинян, які організували ще одну злочинну схему
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8