Погода у Луцьку на завтра, 14 січня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 14 січня, у Луцьку ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці,
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити від 0 градусів до +6.
Народний прогноз погоди: 14 січня вшановується пам’ять святителя Василія Великого. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі — до ягідного літа. У минулі часи говорили: “Якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий”, “Новий рік — до весни недалік”. Якщо на Василя тепло і сніг — літо буде теплим і дощовим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити від 0 градусів до +6.
Народний прогноз погоди: 14 січня вшановується пам’ять святителя Василія Великого. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі — до ягідного літа. У минулі часи говорили: “Якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий”, “Новий рік — до весни недалік”. Якщо на Василя тепло і сніг — літо буде теплим і дощовим.
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