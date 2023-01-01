Погода у Луцьку на завтра, 14 січня

У суботу, 14 січня, у Луцьку ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці,Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі буде становити від 0 градусів до +6.14 січня вшановується пам’ять святителя Василія Великого. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі — до ягідного літа. У минулі часи говорили: “Якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий”, “Новий рік — до весни недалік”. Якщо на Василя тепло і сніг — літо буде теплим і дощовим.