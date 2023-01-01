У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку

У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку
У Білорусі з лютого не випускатимуть чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив військовий комісар Брестської області Олег Коновалов.

"З лютого місяці для тих осіб, які не пройшли звірку, скоріш за все, будуть вжиті обмеження на виїзд з території РБ. Ну і можливо якісь ще обмеження", - сказав він.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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