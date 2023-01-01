У Білорусі з лютого обмежать виїзд з країни чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку





Як передає Олег Коновалов.



"З лютого місяці для тих осіб, які не пройшли звірку, скоріш за все, будуть вжиті обмеження на виїзд з території РБ. Ну і можливо якісь ще обмеження", - сказав він.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі з лютого не випускатимуть чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку.Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомив військовий комісар Брестської області"З лютого місяці для тих осіб, які не пройшли звірку, скоріш за все, будуть вжиті обмеження на виїзд з території РБ. Ну і можливо якісь ще обмеження", - сказав він.

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