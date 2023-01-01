На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У Рожищенській громаді створилася нова сім'я: військовослужбовець Назар Сасовський одружився з жителькою села Корсині Ольгою Березовською.
Про це повідомляє Район.Медицина.
Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.
Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.
Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Район.Медицина.
Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.
Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.
Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про «захоплення» Соледару: бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Сьогодні, 17:36
1300 доларів за незаконний перетин кордону: затримали трьох волинян, які організували ще одну злочинну схему
Сьогодні, 17:05
10 000 доларів США за переправлення «ухилянтів» в ЄС: на Волині затримали лікаря і його спільника. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Медіа