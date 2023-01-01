На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО

Назар Сасовський одружився з жителькою села Корсині Ольгою Березовською.



Про це повідомляє



Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.



Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.



Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській громаді створилася нова сім'я: військовослужбовецьодружився з жителькою села КорсиніПро це повідомляє Район.Медицина Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.

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