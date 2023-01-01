На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО

На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
У Рожищенській громаді створилася нова сім'я: військовослужбовець Назар Сасовський одружився з жителькою села Корсині Ольгою Березовською.

Про це повідомляє Район.Медицина.

Шлюб пара уклала у вівторок, 10 січня, у Луцьку.

Назар нині несе службу у лавах Збройних сил України, тож важливу подію спланували на час короткотривалої відпустки.

Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої Перемоги.
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою під час відпустки. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, одруження
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