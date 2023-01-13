У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про «захоплення» Соледару: бійцям вдалося відтиснути російських окупантів





Про це йдеться у відео, яке поширив Генштаб Збройних Сил,



Бійці заявили, що в населеному пункті тривають запеклі бої, українські захисники бачать пересування окупантів і дають гідну відсіч ворогам.



"Перестаньте підтримувати... ту пропаганду "русску" стосовно Соледара, відкинення військ ЗСУ від нього на невизначену дистанцію. Ідуть запеклі бої. Прямо зараз. Сьогодні, п'ятниця, 13 січня. 14 годин 13 хвилин", - йдеться у зверненні.



За словами бійців, місто штурмують постійно загони "вагнерівців".



"Є гарні новини з частини населених пунктів, з яких вони пробували обходити Соледар, в частині котрого тривають інтенсивні стрілкові бої. Відбувається артбатл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога, і він був вимушений відступити", - розповів військовий.



У ЗСУ закликали довіряти офіційній інформації та не поширювати повідомлення роспропаганди, які мають на меті деморалізувати бійців і мирних жителів.





Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники звернулися із закликом не вірити фейкам російської пропаганди про начебто "захоплення" рашистами Соледара.Про це йдеться у відео, яке поширив Генштаб Збройних Сил, LB.ua Бійці заявили, що в населеному пункті тривають запеклі бої, українські захисники бачать пересування окупантів і дають гідну відсіч ворогам."Перестаньте підтримувати... ту пропаганду "русску" стосовно Соледара, відкинення військ ЗСУ від нього на невизначену дистанцію. Ідуть запеклі бої. Прямо зараз. Сьогодні, п'ятниця, 13 січня. 14 годин 13 хвилин", - йдеться у зверненні.За словами бійців, місто штурмують постійно загони "вагнерівців"."Є гарні новини з частини населених пунктів, з яких вони пробували обходити Соледар, в частині котрого тривають інтенсивні стрілкові бої. Відбувається артбатл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога, і він був вимушений відступити", - розповів військовий.У ЗСУ закликали довіряти офіційній інформації та не поширювати повідомлення роспропаганди, які мають на меті деморалізувати бійців і мирних жителів.Нагадаємо, що у Міноборони РФ повідомили про «захоплення» Соледару: ЗСУ спростовують заяву росіян

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