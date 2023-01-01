У Міноборони РФ повідомили про «захоплення» Соледару: ЗСУ спростовують заяву росіян

У Міноборони РФ повідомили про «захоплення» Соледару: ЗСУ спростовують заяву росіян
Російські війська не захопили Соледар. Їх заяви про нібито "взяття" міста не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий виданню, таким чином спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.

Що сказали росіяни

Нагадаємо, сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледару. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті".

Дані Міноборони України

Нагадаємо, ще вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої. Але вона зазначила, що наші бійці в надтяжких умовах тримають оборону.

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Теги: Росія, Україна, війна, Соледар
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