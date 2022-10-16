У Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі

У Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі
Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - йдеться у дописі.

Водночас заступниця міністра підкреслила, що оборонці України "відважно намагаються втримати оборону".

Маляр зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе.

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Теги: Соледар, Ганна Маляр
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