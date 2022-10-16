У Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі





Про це Ганна Маляр у Telegram.



"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - йдеться у дописі.



Водночас заступниця міністра підкреслила, що оборонці України "відважно намагаються втримати оборону".



Маляр зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ніч у Соледарі Донецької області була важкою – українські захисники намагаються втримати оборону, тривають бої.Про це повідомила заступниця міністра оборони Україниу Telegram."Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - йдеться у дописі.Водночас заступниця міністра підкреслила, що оборонці України "відважно намагаються втримати оборону".Маляр зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе.

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