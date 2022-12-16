У Луцьку вночі горів автомобіль

У Луцьку вночі горів автомобіль
Близько третьої ночі 13 січня загорівся автомобіль, припаркований на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Пожежу, що охопила моторний відсік, ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ о 03:24.

За попередніми даними, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.

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Теги: автомобіль, пожежа
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