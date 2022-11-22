Курс валют у Луцьку 13 січня
Сьогодні, 09:24
13 січня готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.56.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.65, а продають за – 42.87.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,16.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.65, а продають за – 42.87.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,16.
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