За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
Сьогодні, 09:00
Втрати Росії у війні проти України станом на ранок 13 січня сягнули 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
‒ РСЗВ – 437 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
‒ літаків – 286 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.
Дані уточнюють.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
‒ РСЗВ – 437 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
‒ літаків – 286 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.
Дані уточнюють.
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