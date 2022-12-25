За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,

‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,

‒ РСЗВ – 437 (+0) од,

‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,

‒ літаків – 286 (+1) од,

‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,

‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,

‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,

‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати Росії у війні проти України станом на ранок 13 січня сягнули 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,‒ РСЗВ – 437 (+0) од,‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,‒ літаків – 286 (+1) од,‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.Дані уточнюють.

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