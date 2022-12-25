За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів

За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
Втрати Росії у війні проти України станом на ранок 13 січня сягнули 114 130 солдатів, 3 098 танків, 286 літаків та 2 086 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 3 098 (+4) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 2 086 (+4) од,
‒ РСЗВ – 437 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 218 (+0) од,
‒ літаків – 286 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 276 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) од,
‒ крилатих ракет ‒ 723 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 184 (+0) од.

Дані уточнюють.

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Теги: втрати ворога, війна
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