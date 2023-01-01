Що буде з «Гостинним двориком» у Луцьку. ВІДЕО

Що буде з «Гостинним двориком» у Луцьку. ВІДЕО
"Гостинний дворик", який влітку в Луцьку облаштували волонтери, пошкоджений будівельною технікою, також на території знесли намальований мурал. Що буде далі з громадським простором вирішували у Луцькій міській раді 12 січня.

Про це розповів Суспільному голова громадської організації "Семиярусна гора" Любомир Дмитришин, який влітку разом із волонтерською організацією "Будуємо Україну разом", долучився до створення публічного громадського простору на території двору Прайзлерів, пам'ятки архітектури кінця 1880-их років.

Нині територія "Гостинного двору" на Кафедральній, 4 у Луцьку пошкоджена важкою технікою, більше нагадує болото, – каже Любомир Дмитришин.

Любомир Дмитришин показує пошкоджену будівельною технікою територію
Любомир Дмитришин показує пошкоджену будівельною технікою територію


"Були пошкоджені багаторічні рослини та декоративне каміння важкою технікою. Це було зроблено досить брутально. На одній з будівель був мурал, намальований волонтерами. Міська влада без жодних попереджень його зруйнувала", – говорить Любомир Дмитришин.

З його слів, громадська організація "Семиярусна гора" та міська рада підписали меморандум про те, що жодні роботи на Кафедральній, 4 не будуть проводитися без громадських слухань. Нині ж волонтери бояться, аби ймовірний власник не переробив усе на свій лад.

Мурал, якого вже немає. Фото: Го
Мурал, якого вже немає. Фото: Го


Сьогодні, 12 січня, у міській раді волонтери та чиновники домовились про проведення громадських слухань щодо майбутнього "Гостинного двору" Прайзлерів. Керівник департаменту молоді та спорту Володимир Захожий говорить: мурал у дворику був на старому гаражі, що підлягав під знесення.

"Двір, коли облаштовувався, ми відразу проговорювали, що ставимо все не стаціонарно", – говорить Володимир Захожий.

Оскільки будівля, у дворі якої облаштували публічний простір, є пам’яткою архітектури, за законом, якщо хтось її купить, змінювати не зможе, — говорить керівник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис. Додає: там просто не можна щось набудувати, добудувати чи реконструювати, навіть реконструювати не можна.

Представник громадської організації "Будуємо Україну разом" Роман Корчак каже: на зустрічі з міською радою вони дійшли згоди. Подальшу долю "Гостинного дворика" вирішуватимуть на громадських обговореннях 27 січня.




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Теги: дворик
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