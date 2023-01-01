Подоляк озвучив терміни, коли Україна отримає необхідні важкі танки

У найближчі кілька місяців Україна має отримати необхідні важкі танки. Вже повністю зняте табу на постачання.Про це повідомив радник керівника Офісу президентав ефірі телемарафону."Дивіться, табуточно знято. Це вже не просто ми про символізм говоримо, це є остаточне практично рішення наших партнерів, що Україна має виконати у цій війні всі свої завдання (вихід на кордони станом на 1991 рік – ред.) та Україні потрібно надати для цього будь-які можливості, у тому числі бронетехніка", – зазначив Подоляк.За його словами, партнери України усвідомили, що передана їй бронетехніка не посилюватиме конфлікт, а навпаки зменшить ризикованість цього конфлікту та його масштабування."Сьогодні вже країни-союзники вирішують, скільки хто яких танків нам надасть, мається на увазі важкі. Наприклад, британці готові надати Challenger. І я думаю, що логістично це буде вирішено. Півтора-два місяці і ми матимемо необхідну нам важку техніку", – розповів Подоляк.Нагадаємо, президент Польщіраніше заявив, що його країна згодна, але лише в рамках міжнародної коаліції.За інформацією ЗМІ Британія обговорює передачу Україні танків Challenger 2.