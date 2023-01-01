Подоляк озвучив терміни, коли Україна отримає необхідні важкі танки
Сьогодні, 07:30
У найближчі кілька місяців Україна має отримати необхідні важкі танки. Вже повністю зняте табу на постачання.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Дивіться, табу (на постачання танків Україні – ред.) точно знято. Це вже не просто ми про символізм говоримо, це є остаточне практично рішення наших партнерів, що Україна має виконати у цій війні всі свої завдання (вихід на кордони станом на 1991 рік – ред.) та Україні потрібно надати для цього будь-які можливості, у тому числі бронетехніка", – зазначив Подоляк.
За його словами, партнери України усвідомили, що передана їй бронетехніка не посилюватиме конфлікт, а навпаки зменшить ризикованість цього конфлікту та його масштабування.
"Сьогодні вже країни-союзники вирішують, скільки хто яких танків нам надасть, мається на увазі важкі. Наприклад, британці готові надати Challenger. І я думаю, що логістично це буде вирішено. Півтора-два місяці і ми матимемо необхідну нам важку техніку", – розповів Подоляк.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що його країна згодна передати Україні роту танків Leopard, але лише в рамках міжнародної коаліції.
За інформацією ЗМІ Британія обговорює передачу Україні танків Challenger 2.
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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Дивіться, табу (на постачання танків Україні – ред.) точно знято. Це вже не просто ми про символізм говоримо, це є остаточне практично рішення наших партнерів, що Україна має виконати у цій війні всі свої завдання (вихід на кордони станом на 1991 рік – ред.) та Україні потрібно надати для цього будь-які можливості, у тому числі бронетехніка", – зазначив Подоляк.
За його словами, партнери України усвідомили, що передана їй бронетехніка не посилюватиме конфлікт, а навпаки зменшить ризикованість цього конфлікту та його масштабування.
"Сьогодні вже країни-союзники вирішують, скільки хто яких танків нам надасть, мається на увазі важкі. Наприклад, британці готові надати Challenger. І я думаю, що логістично це буде вирішено. Півтора-два місяці і ми матимемо необхідну нам важку техніку", – розповів Подоляк.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що його країна згодна передати Україні роту танків Leopard, але лише в рамках міжнародної коаліції.
За інформацією ЗМІ Британія обговорює передачу Україні танків Challenger 2.
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