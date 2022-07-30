Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі: Лубінець після переговорів з омбудсменом Росії
Сьогодні, 05:41
Третій раунд переговорів провів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з омбудсменом Росії Тетяною Москальковою, де сторона РФ, зокрема, спростувала загибель 23 українців, яких вважали мертвими.
Про це Лубінець написав в Telegram.
Він зауважив: "Третій раунд переговорів з Уповноваженою з прав людини рф Тетяною Москальковою – відбувся! Обговорили широке коло питань, пов'язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб.
Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив".
Лубінець наголосив, що російська сторона, напевно, вперше приїхала з пропозиціями. За його словами, "прориву" немає, однак принаймні пішла технічна робота (обміни списками, надання інформації).
Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що зустріч Лубінця з Москальковою щодо звільнення полонених відбудеться в Анкарі і в розширеному форматі – за участю турецької сторони.
11 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.
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Про це Лубінець написав в Telegram.
Він зауважив: "Третій раунд переговорів з Уповноваженою з прав людини рф Тетяною Москальковою – відбувся! Обговорили широке коло питань, пов'язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб.
Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив".
Лубінець наголосив, що російська сторона, напевно, вперше приїхала з пропозиціями. За його словами, "прориву" немає, однак принаймні пішла технічна робота (обміни списками, надання інформації).
Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що зустріч Лубінця з Москальковою щодо звільнення полонених відбудеться в Анкарі і в розширеному форматі – за участю турецької сторони.
11 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.
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