Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі: Лубінець після переговорів з омбудсменом Росії

Дмитро Лубінець з омбудсменом Росії Тетяною Москальковою, де сторона РФ, зокрема, спростувала загибель 23 українців, яких вважали мертвими.



Про це Лубінець



Він зауважив: "Третій раунд переговорів з Уповноваженою з прав людини рф Тетяною Москальковою – відбувся! Обговорили широке коло питань, пов'язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб.



Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив".



Лубінець наголосив, що російська сторона, напевно, вперше приїхала з пропозиціями. За його словами, "прориву" немає, однак принаймні пішла технічна робота (обміни списками, надання інформації).



Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що зустріч Лубінця з Москальковою щодо звільнення полонених відбудеться в Анкарі і в розширеному форматі – за участю турецької сторони.



11 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

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