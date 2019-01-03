Чи можна вживати алкоголь під час прийому ліків





На цьому



Як це працює:



По-перше, алкоголь може вплинути на ліки і змінити їх дію;

по-друге, ліки можуть змінити звичний вплив алкоголю на організм.

Алкоголь може порушити всмоктування ліків у травному тракті і вони стають менш ефективними. Або навпаки: підвищує біодоступність препарата і концентрація ліків у крові зростає до токсичного рівня.



Крім того, вживання алкоголю може погіршити побічні ефекти ліків або навіть викликати нові симптоми. Це найбільш актуально для ліків, котрі викликають сонливість. Наприклад, суміш опіатів та алкоголю може призвести до зупинки дихання і є частою причиною смерті.



Важливо: в інструкції може не вказуватися, що препарат не можна змішувати з алкоголем, але це не означає, що така суміш безпечна.



Якщо ж у вас хвороба серця чи гіпертонія, змішування алкоголю з ліками може загрожувати серйозними ускладненнями.



Які можуть бути наслідки змішування ліків та алкоголю:



- зміна артеріального тиску;

- зміни в настрої та поведінці;

- запаморочення;

- головний біль;

- погана координація;

- нудота і блювота.



У деяких випадках змішування може призвести до передозування або отруєння алкоголем, що є небезпечним для життя.



Є сотні препаратів, які не можна вживати разом з алкоголем, серед них ліки від алергії, симптомів застуди і грипу, ангіни, кашлю, тривожності, епілепсії, нудоти. А також антибіотики, антидепресанти, ліки від артриту, холестерину, для розрідження крові, для лікування діабету, печії, гіпертензії, м’язові релаксанти, препарати для простати, опіоїди, снодійне.



Це стосується як рецептурних, так і безрецептурних препаратів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Алкоголь і ліки несумісні. Це правило, яке слід пам’ятати завжди, якщо приймаєте будь-які препарати.На цьому наголошує Національна служба здоров'я України.Як це працює:По-перше, алкоголь може вплинути на ліки і змінити їх дію;по-друге, ліки можуть змінити звичний вплив алкоголю на організм.Алкоголь може порушити всмоктування ліків у травному тракті і вони стають менш ефективними. Або навпаки: підвищує біодоступність препарата і концентрація ліків у крові зростає до токсичного рівня.Крім того, вживання алкоголю може погіршити побічні ефекти ліків або навіть викликати нові симптоми. Це найбільш актуально для ліків, котрі викликають сонливість. Наприклад, суміш опіатів та алкоголю може призвести до зупинки дихання і є частою причиною смерті.Важливо: в інструкції може не вказуватися, що препарат не можна змішувати з алкоголем, але це не означає, що така суміш безпечна.Якщо ж у вас хвороба серця чи гіпертонія, змішування алкоголю з ліками може загрожувати серйозними ускладненнями.Які можуть бути наслідки змішування ліків та алкоголю:- зміна артеріального тиску;- зміни в настрої та поведінці;- запаморочення;- головний біль;- погана координація;- нудота і блювота.У деяких випадках змішування може призвести до передозування або отруєння алкоголем, що є небезпечним для життя.Є сотні препаратів, які не можна вживати разом з алкоголем, серед них ліки від алергії, симптомів застуди і грипу, ангіни, кашлю, тривожності, епілепсії, нудоти. А також антибіотики, антидепресанти, ліки від артриту, холестерину, для розрідження крові, для лікування діабету, печії, гіпертензії, м’язові релаксанти, препарати для простати, опіоїди, снодійне.Це стосується як рецептурних, так і безрецептурних препаратів.

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