Польща передасть Україні роту танків Leopard 2

Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.



Про це повідомляє



За словами Дуди, Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard (вочевидь, ідеться про десять танків), але "в межах міжнародної коаліції".



Наразі не зрозуміло, яку саме міжнародну коаліцію мав на увазі польський президент. Раніше у вівторок у Німеччині (дозвіл якої потрібен для реекспорту Leopard 2) заявляли, що не отримували відповідних запитів від союзників.



Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Польщі та Литві за рішення про військову підтримку.



Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів



Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщіпід час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.За словами Дуди, Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard (вочевидь, ідеться про десять танків), але "в межах міжнародної коаліції".Наразі не зрозуміло, яку саме міжнародну коаліцію мав на увазі польський президент. Раніше у вівторок у Німеччині (дозвіл якої потрібен для реекспорту Leopard 2) заявляли, що не отримували відповідних запитів від союзників.Зазначається, що президентподякував Польщі та Литві за рішення про військову підтримку.Нагадаємо, що президент Литвита президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

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