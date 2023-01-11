Президенти Литви та Польщі несподівано приїхали до Львова, де зустрілися з Зеленським
Сьогодні, 16:00
Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.
Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, про візит Науседи повідомив почесний консул Литви Ярослав Визняк, пише "Європейська правда".
"Сьогодні президент Гітанас Науседа перебуває у Польщі та Україні, а саме у Львові… Це робочий візит, в рамках якого лідери обговорять ситуацію в Україні", - розповів він.
Майже одразу після того канцелярія Дуди публічно повідомила про те, що президент Польщі - у Львові, і президенти проводять зустріч "Люблінського трикутника"; далі перші фото з візиту опублікував і Гітанас Науседа.
Про візити лідерів не повідомлялося заздалегідь, вочевидь, з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, Зеленський зібрав нараду у Львові через загрозу із Білорусі.
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Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, про візит Науседи повідомив почесний консул Литви Ярослав Визняк, пише "Європейська правда".
"Сьогодні президент Гітанас Науседа перебуває у Польщі та Україні, а саме у Львові… Це робочий візит, в рамках якого лідери обговорять ситуацію в Україні", - розповів він.
Майже одразу після того канцелярія Дуди публічно повідомила про те, що президент Польщі - у Львові, і президенти проводять зустріч "Люблінського трикутника"; далі перші фото з візиту опублікував і Гітанас Науседа.
Про візити лідерів не повідомлялося заздалегідь, вочевидь, з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, Зеленський зібрав нараду у Львові через загрозу із Білорусі.
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