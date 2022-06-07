«Маємо бути готові»: Зеленський зібрав нараду у Львові через загрозу із Білорусі. ВІДЕО

«Маємо бути готові»: Зеленський зібрав нараду у Львові через загрозу із Білорусі. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня приїхав до Львова і провів координаційну нараду.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

Головна тема цієї наради – безпекова ситуація у північно-західних областях України.

Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

"Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, що на нараді присутні голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко та голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.


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Теги: Зеленський, Львів, Білорусь
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