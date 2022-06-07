«Маємо бути готові»: Зеленський зібрав нараду у Львові через загрозу із Білорусі. ВІДЕО





Про це йдеться у його Телеграм-каналі.



Головна тема цієї наради – безпекова ситуація у північно-західних областях України.



Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.



"Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", - йдеться у повідомленні.



На відео видно, що на нараді присутні голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко та голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня приїхав до Львова і провів координаційну нараду.Про це йдеться у його Телеграм-каналі.Головна тема цієї наради – безпекова ситуація у північно-західних областях України.Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях."Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", - йдеться у повідомленні.На відео видно, що на нараді присутні голова Волинської ОВАта голова Рівненської ОВА

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