У ЗСУ пояснили, чому битва за Соледар є важливою для обох сторін

Сергій Череватий заявив, що українські воїни, захищаючи Соледар, не дають ворогу прорвати оборону. За його словами, серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.



В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що битва за Соледар дуже важлива з багатьох причин, пише



"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив речник.



Він зазначив, що під час оборони Соледара українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Східного угруповання військзаявив, що українські воїни, захищаючи Соледар, не дають ворогу прорвати оборону. За його словами, серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що битва за Соледар дуже важлива з багатьох причин, пише УНІАН "Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив речник.Він зазначив, що під час оборони Соледара українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.

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