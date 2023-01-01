У ЗСУ пояснили, чому битва за Соледар є важливою для обох сторін
Сьогодні, 14:15
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські воїни, захищаючи Соледар, не дають ворогу прорвати оборону. За його словами, серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.
В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що битва за Соледар дуже важлива з багатьох причин, пише УНІАН.
"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив речник.
Він зазначив, що під час оборони Соледара українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.
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В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що битва за Соледар дуже важлива з багатьох причин, пише УНІАН.
"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив речник.
Він зазначив, що під час оборони Соледара українські воїни масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.
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