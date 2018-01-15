Як волинянам знайти аптеку, що відпускає «Доступні ліки»

Як волинянам знайти аптеку, що відпускає «Доступні ліки»
За державною програмою «Доступні ліки» пацієнти можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Знайти аптеку з «доступними ліками» допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів – безоплатні.

Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку «Тут є «Доступні ліки», а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку «+Інсуліни».

Також знайти аптеку з «доступними ліками» можна за допомогою «Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів».

Для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих медичних препаратів, лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.

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Теги: Доступні ліки, аптеки
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