Як волинянам знайти аптеку, що відпускає «Доступні ліки»





Про це повідомили у Волинській ОВА.



Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів – безоплатні.



Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку «Тут є «Доступні ліки», а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку «+Інсуліни».



Також знайти аптеку з «доступними ліками» можна за допомогою «Електронної



Для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих медичних препаратів, лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.



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