На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Олександр Євстуров

Євстуров Олександр Ростиславович, 1998 року народження.



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Захисник України Олександр Євстуров загинув внаслідок військових дій від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.



"Траур за загиблим Героєм триватиме з 11 по 13 січня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - наголошують у громаді.



Також зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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