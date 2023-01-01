На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Олександр Євстуров
Сьогодні, 15:00
На війні з російськими окупантами 10 січня загинув мешканець села Крижівка Рожищенської громади Євстуров Олександр Ростиславович, 1998 року народження.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Захисник України Олександр Євстуров загинув внаслідок військових дій від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.
"Траур за загиблим Героєм триватиме з 11 по 13 січня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - наголошують у громаді.
Також зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Захисник України Олександр Євстуров загинув внаслідок військових дій від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.
"Траур за загиблим Героєм триватиме з 11 по 13 січня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - наголошують у громаді.
Також зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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