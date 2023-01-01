Росіяни обстріляли центр для вагітних і немовлят у Херсоні
Сьогодні, 15:29
Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.
Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.
Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.
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