Росіяни обстріляли центр для вагітних і немовлят у Херсоні





Про це Ярослав Янушевич.



"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.



Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні.Про це повідомив голова Херсонської ОВА"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - йдеться в повідомленні.За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію