На Волині родичі оголосили у розшук чоловіка. ФОТО

Андрія Лазарука.



Про це у середу, 11 січня, написала у фейсбуці Євгенія Лазарук, передає



Відомо, що 6 січня о 15:50 у смт Ратне чоловік сів у маршрутку «Залухів – Луцьк». У Ковелі вийшов на автостанції й зник.



Тих, хто бачив його, чи знає про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за номером 068 337 54 40 або в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині родичі розшукують зниклого безвістиПро це у середу, 11 січня, написала у фейсбуці, передає Конкурент Відомо, що 6 січня о 15:50 у смт Ратне чоловік сів у маршрутку «Залухів – Луцьк». У Ковелі вийшов на автостанції й зник.Тих, хто бачив його, чи знає про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за номером 068 337 54 40 або в поліцію.

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