На Волині родичі оголосили у розшук чоловіка. ФОТО

На Волині родичі оголосили у розшук чоловіка. ФОТО
На Волині родичі розшукують зниклого безвісти Андрія Лазарука.

Про це у середу, 11 січня, написала у фейсбуці Євгенія Лазарук, передає Конкурент.

Відомо, що 6 січня о 15:50 у смт Ратне чоловік сів у маршрутку «Залухів – Луцьк». У Ковелі вийшов на автостанції й зник.

Тих, хто бачив його, чи знає про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за номером 068 337 54 40 або в поліцію.
На Волині родичі оголосили у розшук чоловіка. ФОТО

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Теги: розшук, чоловік, Ковель, Лазарук
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