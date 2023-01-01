Зеленський приїхав до Львова

Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам'яті українських воїнів.



Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.



"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - написав Зеленський під відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсьогодні, 11 січня приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам'яті українських воїнів.Про це повідомляє Telegram-канал глави держави."Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - написав Зеленський під відео.

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