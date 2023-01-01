Зеленський приїхав до Львова

Зеленський приїхав до Львова
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам'яті українських воїнів.

Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - написав Зеленський під відео.


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Теги: Зеленський, Львів
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