На Волині зник 61-річний чоловік
Сьогодні, 13:18
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Суща Віктора Максимовича, 06.03.1961 року народження, жителя села Стобихівка Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ще 30 грудня зранку він мав повертатися з сусіднього села Радошинка додому, однак пішов у невідомому напрямку та зник.
Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, чорну кофту, синю шапку.
Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номерами: 0966200788, 0675872545 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ще 30 грудня зранку він мав повертатися з сусіднього села Радошинка додому, однак пішов у невідомому напрямку та зник.
Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, чорну кофту, синю шапку.
Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номерами: 0966200788, 0675872545 або 102.
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