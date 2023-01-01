На Волині зник 61-річний чоловік

Суща Віктора Максимовича, 06.03.1961 року народження, жителя села Стобихівка Камінь-Каширського району.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Ще 30 грудня зранку він мав повертатися з сусіднього села Радошинка додому, однак пішов у невідомому напрямку та зник.



Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, чорну кофту, синю шапку.



Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номерами: 0966200788, 0675872545 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 06.03.1961 року народження, жителя села Стобихівка Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Ще 30 грудня зранку він мав повертатися з сусіднього села Радошинка додому, однак пішов у невідомому напрямку та зник.Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, чорну кофту, синю шапку.Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номерами: 0966200788, 0675872545 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію