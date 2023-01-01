На Волині зник 61-річний чоловік

На Волині зник 61-річний чоловік
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Суща Віктора Максимовича, 06.03.1961 року народження, жителя села Стобихівка Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Ще 30 грудня зранку він мав повертатися з сусіднього села Радошинка додому, однак пішов у невідомому напрямку та зник.

Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, чорну кофту, синю шапку.

Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять повідомити про це до поліції за номерами: 0966200788, 0675872545 або 102.

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Теги: розшук, Сущ
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