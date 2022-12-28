Білорусь просуває вкид про «різке падіння боєздатності ЗСУ»





Ми з’ясували, звідки «ростуть ноги» у цієї пропагандистської маячні і пояснюємо, чому точно не варто у це вірити.



Спойлер: ноги, як і у більшості інформаційного непотребу, у цієї «новини» ростуть із Росії. Загалом із початку повномасштабної війни білоруські (особливо – державні) ЗМІ здебільшого повторюють російський порядок денний.



А от для створення текстів та сюжетів про нібито зниження боєздатності української армії вдалися до використання очевидної маніпуляції, використавши слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. Більше того, деякі ресурси так і пишуть, мовляв, «сообщила о резком падении боеспособности ВСУ». Саме на такий заголовок спочатку і зреагувало наше недеформоване пропагандистським зомбоящиком око. Тож ми вирішили відшукати першоджерело, але спочатку знайшли цілу вервечку таких «новин» у білоруських ЗМІ.



Про це, зокрема, написало урядове інформагентство «БелТА», основний державний телеканал Білорусі «Білорусь 1» та сайт газети «Радянська Білорусь» (засновником якої є адміністрація президента Республіки Білорусь) «Беларусь сегодня».



Інформацію білоруські медіа подали під заголовками, очевидна мета яких – дискредитація ЗСУ та створення міфу про те, що нібито українська армія різко втрачає свою боєздатність.



Так, телеканал «Білорусь 1» зробив заголовок «В Украине сообщили о резком падении боеспособности ВСУ». Інформагентство «БелТА» – «Заместитель министра обороны Украины Маляр заявила, что боеготовность ВСУ упала из-за новобранцев». Сайт «Беларусь сегодня» – «Замминистра обороны Украины сообщила о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев».



Це зображення – скрін з маніпуляцією білоруського медіа. Йому не можна вірити Це зображення – скрін з маніпуляцією білоруського медіа. Йому не можна вірити Це зображення – скрін з маніпуляцією білоруського медіа. Йому не можна вірити



Покликаються ці ресурси не напряму на допис Ганни Маляр у телеграмі, а на російські або проросійські джерела. Зокрема, «Беларусь сегодня» – на телеграм-канал проросійського видання «Страна.ua», а «БелТА» – на російські «РИА Новости». Канал «Білорусь 1» зробив покликання на «Беларусь сегодня».







Але прямих покликань, які б чітко вели на джерело інформації – немає. Так, для прикладу, «Беларусь сегодня» робить лінк загалом на канал видання «Страна.ua» у телеграмі, який має назву «Политика Страны», а не на допис, який би підтверджував інформацію. А «БелТА» узагалі не дає гіперпокликання на «РИА Новости».



Знаходимо єдиний допис на цю тему на телеграм-каналі «Политика Страны». Тут – ні слова про те, що Ганна Маляр «сообщила о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев», як пише у заголовку «Беларусь сегодня», посилаючись на «Политику Страны». Тут – лише слова Маляр про те, що велика частина української армії – мобілізовані, тобто непрофесійні військові. Тому їм доводиться долати як моральні, так і фізичні складнощі.







Зрештою, знаходимо і допис у телеграм-каналі самої Ганни Маляр. Він датований 8 січня.



Дослівно допис має такий зміст:



«На Сході ситуація складна. На деяких ділянках донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед.



А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні.



Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт.



Зараз дуже важко у Соледарі.



Велика частина нашої армії на сьогодні - це мобілізовані, тобто непрофесійні військові. І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному.



Але все це заради нашої спільної високої мети - зберегти державу і перемогти».







Як бачимо, Маляр не сказала ні слова про якесь нібито різке падіння боєздатності українського війська.



Натомість чи не у кожному своєму дописі заступниця міністра оборони України навпаки висловлює своє захоплення і повагу українським воїнам.



«Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі», «Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація», пише Ганна Маляр у своїх постах у



З метою дискредитації українських військ та зниження бойового духу українців та українок загалом російські та білоруські медіа сьогодні, 11 січня, також поширюють інформацію про те, що окупанти нібито повністю захопили Соледар і тепер Бахмут нібито перебуває під загрозою неминучого оточення.



Однак ці заяви, як



Зокрема, речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Череватий так прокоментував інформацію Суспільному: «Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі чекайте у зведенні Генштабу».



Також він



Аналітики ISW (Інститут вивчення війни) у своєму звіті зазначили: «Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК «Вагнер» просунулися на захід від Соледара. Але Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що «вагнерівці» все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору. Станом на 10 січня є лише візуальне підтвердження присутності сил «Вагнера» в центрі Соледара. Але реальність контролю над територією незрозуміла через динамічний характер міських боїв».



Заступниця міністра оборони Маляр стверджує, що підступи до наших позицій усіяні тілами загиблих бійців противника, але наші бійці мужньо тримають оборону.



Наведені вище факти свідчать про те, що ворог, не маючи першості на полі бою, намагається формувати собі образ переможця принаймні в інформаційному полі, дискредитуючи Сили оборони України.



Тому закликаємо черпати інформацію лише з перевірених джерел та вірити у Збройні сили України та усі сили нашої оборони!



Раніше ми також писали про те, як Білорусь створює видимість масового виїзду українців до цієї країни та про те, що білоруси поширюють фейк про українських військових, які нібито зникають в американських біолабораторіях.



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруські засоби масової інформації один за одним поширюють інформацію про нібито різке падіння боєздатності української армії.Ми з’ясували, звідки «ростуть ноги» у цієї пропагандистської маячні і пояснюємо, чому точно не варто у це вірити.ноги, як і у більшості інформаційного непотребу, у цієї «новини» ростуть із Росії. Загалом із початку повномасштабної війни білоруські (особливо – державні) ЗМІ здебільшого повторюють російський порядок денний.А от для створення текстів та сюжетів про нібито зниження боєздатності української армії вдалися до використання очевидної, використавши слова заступниці міністра оборони України. Більше того, деякі ресурси так і пишуть, мовляв, «сообщила о резком падении боеспособности ВСУ». Саме на такий заголовок спочатку і зреагувало наше недеформоване пропагандистським зомбоящиком око. Тож ми вирішили відшукати першоджерело, але спочатку знайшли цілу вервечку таких «новин» у білоруських ЗМІ.Про це, зокрема, написало урядове інформагентство «БелТА», основний державний телеканал Білорусі «Білорусь 1» та сайт газети «Радянська Білорусь» (засновником якої є адміністрація президента Республіки Білорусь) «Беларусь сегодня».Інформацію білоруські медіа подали під заголовками,яких –та створення міфу про те, що нібито українська армія різко втрачає свою боєздатність.Так, телеканал «Білорусь 1» зробив заголовок «В Украине сообщили о резком падении боеспособности ВСУ». Інформагентство «БелТА» – «Заместитель министра обороны Украины Маляр заявила, что боеготовность ВСУ упала из-за новобранцев». Сайт «Беларусь сегодня» – «Замминистра обороны Украины сообщила о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев».Покликаються ці ресурси не напряму на допис Ганни Маляр у телеграмі, а на російські або проросійські джерела. Зокрема, «Беларусь сегодня» – на телеграм-канал проросійського видання «Страна.ua», а «БелТА» – на російські «РИА Новости». Канал «Білорусь 1» зробив покликання на «Беларусь сегодня».Але прямих покликань, які б чітко вели на джерело інформації – немає. Так, для прикладу, «Беларусь сегодня» робить лінк загалом на канал видання «Страна.ua» у телеграмі, який має назву «Политика Страны», а не на допис, який би підтверджував інформацію. А «БелТА» узагалі не дає гіперпокликання на «РИА Новости».Знаходимо єдиний допис на цю тему на телеграм-каналі «Политика Страны». Тут – ні слова про те, що Ганна Маляр «сообщила о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев», як пише у заголовку «Беларусь сегодня», посилаючись на «Политику Страны». Тут – лише слова Маляр про те, що велика частина української армії – мобілізовані, тобто непрофесійні військові. Тому їм доводиться долати як моральні, так і фізичні складнощі.Зрештою, знаходимо і допис у телеграм-каналі самої Ганни Маляр. Він датований 8 січня.Дослівно допис має такий зміст:Як бачимо,Натомість чи не у кожному своєму дописі заступниця міністра оборони України навпаки висловлює своє захоплення і повагу українським воїнам., пише Ганна Маляр у своїх постах у своєму телеграм-каналі 9 та 10-січня.З метою дискредитації українських військ та зниження бойового духу українців та українок загалом російські та білоруські медіа сьогодні, 11 січня, також поширюють інформацію про те, що окупанти нібито повністю захопили Соледар і тепер Бахмут нібито перебуває під загрозою неминучого оточення.Однак ці заяви, як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, неодноразово спростували як в Україні, так і за її межами.Зокрема, речник Сил оборони України Східного напрямку полковниктак прокоментував інформацію Суспільному: «Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі чекайте у зведенні Генштабу».Також він повідомляв , що ЗСУ роблять все можливе, щоб виснажити ворога та максимально знизити його потенціал.Аналітики ISW (Інститут вивчення війни) у своєму звіті зазначили: «Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК «Вагнер» просунулися на захід від Соледара. Але Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що «вагнерівці» все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору. Станом на 10 січня є лише візуальне підтвердження присутності сил «Вагнера» в центрі Соледара. Але реальність контролю над територією незрозуміла через динамічний характер міських боїв».Заступниця міністра оборони Маляр стверджує, що підступи до наших позицій усіяні тілами загиблих бійців противника, але наші бійці мужньо тримають оборону.Наведені вище факти свідчать про те, що ворог, не маючи першості на полі бою, намагається формувати собі образ переможця принаймні в інформаційному полі, дискредитуючи Сили оборони України.Тому закликаємо черпати інформацію лише з перевірених джерел та вірити у Збройні сили України та усі сили нашої оборони!Раніше ми також писали про те, якта про те, що білоруси поширюють

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