Білоруси поширюють фейк про те, що українські військові зникають в американських біолабораторіях

фейк про те, що українські військовослужбовці стають «піддослідними кроликами» американських біолабораторій в Україні.



Цікаво, що раніше інформацію про «лабораторії Пентагону в Україні» активно поширювали лише росіяни, тепер естафету відвертої маячні перейняли і білоруські медіа. Наративи озвучують, щоправда, однакові, тож методичку, вочевидь, передали із-за «парєбріка».



Зокрема, днями ролик з приводу біолабораторій з’явився на білоруському військовому телекомпанії «ВоенТВ». Зокрема – у рубриці «Развод» (назва говорить сама за себе, хіба ні?).



На жаль, частина прикордоння Волині досі дивиться білоруське і навіть російське телебачення, бо не має доступу до українського сигналу.



Тому розберемо цей фейкометний шедевр детально.





«Вот ви зналі, што США абладают сєтью із боліє чєм 400 біалагічєскіх лабараторій па всєму міру? Што США скривають правду аб істінних целях сваіх іслєдованій і той практікі, каторую праводят», – починає свій «сюжет» ведучий Станіслав Яскевич. Пробачте, але коректно цитувати мову окупанта не вважаємо за потрібне, тому тут і далі вам доведеться читати саме такий її виклад.



Він переконує, що до початку «спєциальной ваєнной апєрациі» в Україні було 15 біолабораторій. Яка їх кількість тепер, ведучий у сюжеті не уточнив, але, мовляв, їх використовують американці для «правєденія опитав».







Нещодавно, каже білоруський рупор російської пропаганди, Пентагон нібито допустив масштабний витік конфіденційних даних у звіті про біологічні програми в Україні. Нібито були розголошені науково-дослідні інститути, підрядники і виконавці. І нібито команда європейських журналістів детально вивчила опублікований 345-сторінковий документ. Це нібито допомогло виявити точні відомості щодо про виконавців і кураторів «американських проектів» в Україні.



Інформація зі звітів нібито підтвердилася ще одним документом – Планом організації навчання українських працівників охорони здоров’я в рамках Програми зниження біологічної загрози США в Україні.



«Ету інфармацию Пєнтагон папитался скрить. І ета ліш усіліваєт нєабхадімасть в правєдєніі раслєдаванія дєйствій США», – приходить до висновку ведчий рубрики «Развод».



Далі він розказує, що нібито в мережі з’явився документ, який користувачі назвали «списком піддослідних кроликів», а солдати, які є у цьому списку, – зниклі безвісти.



Тепер, як то кажуть, «вишенька на тортику». Білоруське «ВоенТВ» навіть вказує конкретну геолокацію місця, у якому українські солдати нібито стають піддослідними кроликами американців.



Мовляв, як повідомляють джерела, машини «швидкої» масово доставляють солдат у невелике селище Тарутине в Одеській області, на самому кордоні з Молдовою. «Але в самому селищі поранених бійців ніхто не бачив. Але місцеві бачили в лікарні іноземних спеціалістів різних національностей», – намагається переконати білорус. Аби підкріпити свою маячню «аргументами», ведучий додає, що, за даними міністерства оборони Росії ще від 17 березня, саме в цей населений пункт вивезені матеріали із одеських біолаболаторій США.



«Мабуть, це і є те саме місце, де поранені перетворюються в піддослідних кроликів…» – припускає він.



«К свєденью, на Украінє сейчас болєє чєм 35 тисяч салдат чісляца пропавшимі бєзвєсті. Как скажут на Банковой: нічєво лічного, только бізнес. Кієвскій рєжим і на кампєнсациі секаноміл, і предаставіл сваіх людей для правєдєнія опитав», – каже білоруський рупор пропаганди у сюжеті.



Окрім того, у сюжет додали ще й спіч начальника відділу санітарно-епідеміологічного центру збройних сил Білорусі, який запевняє, що у Білорусі працює система моніторингу інфекційної захворюваності, тому, мовляв, готові до війни і на цьому фронті теж.



Зрештою, сюжет завершується резюме ведучого про те, що «Штати проста пускают в расход граждан Украіни, как лабораторних мишей, но прі етом, па мнєнію Запада, ва всьом вінавата расія. Всьо с ног на галаву. Чудєса, да і толька».



Що із цим роликом не так?



Якщо коротко, то все. Але маркери недостовірної інформації криються в деталях, тому про кожну з них – конкретніше.



По-перше: в Україні – війна, розпочата Росією, а не «спєциальная ваєнная апєрация», як її називають у цій програмі та у білоруських медіа загалом. Є тут і інші меседжі, запущені у інфопростір російською пропагандою. Зокрема, фрази «на Украінє» і «кієвскій рєжим». Режим якраз-то таки – у Білорусі. І президент – самопроголошений. А в Україні – обране народом під час волевиялення на виборах керівництво держави.



По-друге: щодо того, що «Пентагон допустив масштабний витік конфіденційних даних у звіті про біологічні програми в Україні». Нібито були розголошені науково-дослідні інститути, підрядники і виконавці. І нібито команда європейських журналістів детально вивчила опублікований 345-сторінковий документ. Це нібито допомогло виявити точні відомості щодо про виконавців і кураторів «американських проектів» в Україні.



Якщо ці всі дані оприлюднені, то де вони? Якщо відомі точні дані про «виконавців і кураторів «американських проектів» в Україні», то хто вони? Документів, які нібито оприлюднили знайти не вдалося.



Якщо команда «європейських журналістів» працювала над цією темою, то де вказівка на те, хто саме ці журналісти, які видання вони представляють? Де, зрештою, опубліковані ними матеріали про «біолабораторії» в Україні? Таких немає. А словосполучення «європейські журналісти» вжите для того, аби воно викликало довіру, бо до словосполучення «російські журналісти» її б не було.



По-третє: ведучий переконує, що нібито в мережі з’явився документ, який користувачі назвали «списком піддослідних кроликів», а солдати, які є у цьому списку, – зниклі безвісти. «В мережі» - це де? У якій саме мережі? У мережі такий документ нам знайти не вдалося. Ймовірно, тому, що його не існує.



По-четверте: інформація, джерелом якої вказують міністерство оборони Росії, автоматично стає такою, якій не варто вірити. Як можна вірити міністерству, яке керує війною, не визнаючи її існування? Ніяк.



По-п’яте: звідки у білоруського «ВоенТВ» інформація про 35 тисяч зниклих безвісти українських військовослужбовців? Може, скористалися генератором випадкових чисел?







Бо в Україні не озвучують точної кількості зниклих безвісти та загиблих від початку повномасштабного вторгнення військових. На це є аргументовані причини.



Натомість на початку грудня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець



Допис Дмитра Лубінця у фейсбуці



І, зрештою, останнє, шосте: інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем до Тарутинської селищної ради (на Одещині) з проханням прокоментувати інформацію, озвучену білоруським телебаченням.



У відповіді на запит селищний голова Сава Чернєв спростував усю озвучену у білоруському сюжеті інформацію щодо селища Тарутине.



Відповідь на запит ІА ВолиньPost



Тепер перейдемо від розбору конкретного фейкометного випадку до загальної картини щодо теми «біолабораторій».



Повідомлення про наявність так званих «біолабораторій США» та використання їх зі зловмисною метою в Україні й світі вже неодноразово спростовували. Крім



Наратив «Українці/солдати ЗСУ – об’єкти експериментів США» зазнав деякої трансформації. Спочатку пропаганда поширювала міф про те, що «США зробила українців своїми об’єктами дослідів», а згодом стала застосовувати цей наратив у контексті військовослужбовців ЗСУ.



РосЗМІ. На скріні – фейк, цьому не треба вірити. РосЗМІ. На скріні – фейк, цьому не треба вірити.



Як повідомляв раніше Росія так прагне «знайти» «біолабораторії США» в Україні для того, аби:



1. Виправдати повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наприклад, у липні черговою причиною оголошення «спецоперації в Україні» секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев назвав «функціонування на території України біолабораторій».



2. Росія сама готова застосувати в Україні зброю масового ураження. Такий метод є абсолютно типовим для російської пропаганди та РФ загалом – перекласти відповідальність завчасно, маніпулюючи інформаційним підґрунтям.



Насправді ж «таємні біолабораторії США в Україні» – це вигадка російської пропаганди. Немає жодного підтвердження, що в Україні є американські лабораторії. Співпраця між Україною та США є у напрямку протидії біологічному тероризму і відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України.



Із 1993 року діє



Також у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову



СБУ України



Більше того, Росія навіть закликала світ розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні. Натомість у кінці жовтня 2022 року представник ООН з питань роззброєння та посол США в ООН



Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є «чистою вигадкою без будь-яких доказів», заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.



Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН «не знає» про будь-яку програму біологічної зброї в Україні. Ебо сказав, що його попередник Ізумі Накаміцу інформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї. Він також сказав, що Організація Об’єднаних Націй не має ні мандату, ні технічних можливостей для розслідування цієї заяви.



Тож, закликаємо волинян та українців і українок загалом критично оцінювати інформацію, не даючи ворогу шансів втопити нас у пропагандистській брехні.



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Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь поширюєпро те, що українські військовослужбовці стають «піддослідними кроликами» американських біолабораторій в Україні.Цікаво, що раніше інформацію про «лабораторії Пентагону в Україні» активно поширювали лише росіяни, тепер естафету відвертої маячні перейняли і білоруські медіа. Наративи озвучують, щоправда, однакові, тож методичку, вочевидь, передали із-за «парєбріка».Зокрема, днями ролик з приводу біолабораторій з’явився на білоруському військовому телекомпанії «ВоенТВ». Зокрема – у рубриці «Развод»На жаль,, – починає свій «сюжет» ведучийВін переконує, що до початку «спєциальной ваєнной апєрациі» в Україні було 15 біолабораторій. Яка їх кількість тепер, ведучий у сюжеті не уточнив, але, мовляв, їх використовують американці для «правєденія опитав».Нещодавно, каже білоруський рупор російської пропаганди, Пентагон нібито допустив масштабний витік конфіденційних даних у звіті про біологічні програми в Україні. Нібито були розголошені науково-дослідні інститути, підрядники і виконавці. І нібито команда європейських журналістів детально вивчила опублікований 345-сторінковий документ. Це нібито допомогло виявити точні відомості щодо про виконавців і кураторів «американських проектів» в Україні.Інформація зі звітів нібито підтвердилася ще одним документом – Планом організації навчання українських працівників охорони здоров’я в рамках Програми зниження біологічної загрози США в Україні., – приходить до висновку ведчий рубрики «Развод».Далі він розказує, що нібито в мережі з’явився документ, який користувачі назвали «списком піддослідних кроликів», а солдати, які є у цьому списку, – зниклі безвісти.Тепер, як то кажуть, «вишенька на тортику». Білоруське «ВоенТВ» навіть вказує конкретну геолокацію місця, у якому українські солдати нібито стають піддослідними кроликами американців.Мовляв, як повідомляють джерела, машини «швидкої» масово доставляють солдат у невелике, на самому кордоні з Молдовою. «Але в самому селищі поранених бійців ніхто не бачив. Але місцеві бачили в лікарні іноземних спеціалістів різних національностей», – намагається переконати білорус. Аби підкріпити свою маячню «аргументами», ведучий додає, що, за даними міністерства оборони Росії ще від 17 березня, саме в цей населений пункт вивезені матеріали із одеських біолаболаторій США.«Мабуть, це і є те саме місце, де поранені перетворюються в піддослідних кроликів…» – припускає він., – каже білоруський рупор пропаганди у сюжеті.Окрім того, у сюжет додали ще й спіч начальника відділу санітарно-епідеміологічного центру збройних сил Білорусі, який запевняє, що у Білорусі працює система моніторингу інфекційної захворюваності, тому, мовляв, готові до війни і на цьому фронті теж.Зрештою, сюжет завершується резюме ведучого про те, що «Штати проста пускают в расход граждан Украіни, как лабораторних мишей, но прі етом, па мнєнію Запада, ва всьом вінавата расія. Всьо с ног на галаву. Чудєса, да і толька».Але маркери недостовірної інформації криються в деталях, тому про кожну з них – конкретніше.в Україні – війна, розпочата Росією, а не «спєциальная ваєнная апєрация», як її називають у цій програмі та у білоруських медіа загалом. Є тут і інші меседжі, запущені у інфопростір російською пропагандою. Зокрема, фрази «на Украінє» і «кієвскій рєжим». Режим якраз-то таки – у Білорусі. І президент – самопроголошений. А в Україні – обране народом під час волевиялення на виборах керівництво держави.щодо того, що «Пентагон допустив масштабний витік конфіденційних даних у звіті про біологічні програми в Україні». Нібито були розголошені науково-дослідні інститути, підрядники і виконавці. І нібито команда європейських журналістів детально вивчила опублікований 345-сторінковий документ. Це нібито допомогло виявити точні відомості щодо про виконавців і кураторів «американських проектів» в Україні.Якщо ці всі дані оприлюднені, то де вони? Якщо відомі точні дані про «виконавців і кураторів «американських проектів» в Україні», то хто вони? Документів, які нібито оприлюднили знайти не вдалося.Якщо команда «європейських журналістів» працювала над цією темою, то де вказівка на те, хто саме ці журналісти, які видання вони представляють? Де, зрештою, опубліковані ними матеріали про «біолабораторії» в Україні? Таких немає. А словосполучення «європейські журналісти» вжите для того, аби воно викликало довіру, бо до словосполучення «російські журналісти» її б не було.ведучий переконує, що нібито в мережі з’явився документ, який користувачі назвали «списком піддослідних кроликів», а солдати, які є у цьому списку, – зниклі безвісти. «В мережі» - це де? У якій саме мережі? У мережі такий документ нам знайти не вдалося. Ймовірно, тому, що його не існує.інформація, джерелом якої вказують міністерство оборони Росії, автоматично стає такою, якій не варто вірити. Як можна вірити міністерству, яке керує війною, не визнаючи її існування? Ніяк.: звідки у білоруського «ВоенТВ» інформація про 35 тисяч зниклих безвісти українських військовослужбовців? Може, скористалися генератором випадкових чисел?Бо в Україні не озвучують точної кількості зниклих безвісти та загиблих від початку повномасштабного вторгнення військових. На це є аргументовані причини.Натомість на початку грудня Уповноважений Верховної Ради з прав людини назвав загальну кількість зниклих українців і українок. Це – 15 тисяч людей від 24 лютого. Йдеться і про цивільне населення також.І, зрештою, останнє,звернулося за коментарем до Тарутинської селищної ради (на Одещині) з проханням прокоментувати інформацію, озвучену білоруським телебаченням.У відповіді на запит селищний головаспростував усю озвучену у білоруському сюжеті інформацію щодо селища Тарутине.Повідомлення про наявність так званих «біолабораторій США» та використання їх зі зловмисною метою в Україні й світі вже неодноразово спростовували. Крім українських міністерств , в серпні уряди десяти країн – США, Вірменії, Грузії, Іраку, Йорданії, Ліберії, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Уганди та України – опублікували спільну заяву , у якій спростували дезінформаційні наративи Кремля щодо розроблення біологічної зброї у «секретних лабораторіях».Наратив «Українці/солдати ЗСУ – об’єкти експериментів США» зазнав деякої трансформації. Спочатку пропаганда поширювала міф про те, що «США зробила українців своїми об’єктами дослідів», а згодом стала застосовувати цей наратив у контексті військовослужбовців ЗСУ.Як повідомляв раніше Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки Наприклад, у липні черговою причиною оголошення «спецоперації в Україні» секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев назвав «функціонування на території України біолабораторій».Такий метод є абсолютно типовим для російської пропаганди та РФ загалом – перекласти відповідальність завчасно, маніпулюючи інформаційним підґрунтям.. Немає жодного підтвердження, що в Україні є американські лабораторії. Співпраця між Україною та США є у напрямку протидії біологічному тероризму і відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України.Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобігання розповсюдженню зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.Також у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. Ця угода є в публічному доступі, і в ній взагалі не йдеться про «військово-біологічні програми» чи залучення будь-яких потужностей Міноборони України.СБУ України наголошує , що ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.Більше того, Росія навіть закликала світ розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні. Натомість у кінці жовтня 2022 року представник ООН з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є «чистою вигадкою без будь-яких доказів», заявила посол СШАу Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.Заступник верховного представника ООН з питань роззброєннятакож заявив, що ООН «не знає» про будь-яку програму біологічної зброї в Україні. Ебо сказав, що його попередникінформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї. Він також сказав, що Організація Об’єднаних Націй не має ні мандату, ні технічних можливостей для розслідування цієї заяви.Тож, закликаємо волинян та українців і українок загалом критично оцінювати інформацію, не даючи ворогу шансів втопити нас у пропагандистській брехні.

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