Біля «Ягодина» встановлюють бар'єрне огородження

Біля «Ягодина» встановлюють бар'єрне огородження
На українсько-польському кордоні перед міжнародним пунктом пропуску "Ягодин – Дорогуськ" облаштовують двостороннє оцинковане бар’єрне огородження.

Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, металеві стовпчики встановлюють на відремонтованій 2-кілометровій ділянці траси Київ – Ковель – Ягодин.

Наразі вантажний транспорт на під'їзді до пункту пропуску вже відокремлює майже 1,4 кілометра нового огородження.

Цьогоріч восени понад 4,1 кілометра металевого оцинкованого бар’єрного огородження установлено на узбіччях та розділювальній смузі ще однієї ділянки траси Київ – Ковель – Ягодин між селами Довгоноси та Старі Кошари Ковельського району.
Біля «Ягодина» встановлюють бар'єрне огородження

Автошлях М-07 став безпечнішим, адже дорожнє огородження бар’єрного типу виконує захисну функцію і використовується для запобігання з’їзду транспортних засобів з земляного полотна автошляху, зіткнення з зустрічними транспортними засобами.

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Теги: Ягодин, ремонт дороги, бар'єрне огородження
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