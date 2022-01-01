Біля «Ягодина» встановлюють бар'єрне огородження





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Наразі вантажний транспорт на під'їзді до пункту пропуску вже відокремлює майже 1,4 кілометра нового огородження.



Цьогоріч восени понад 4,1 кілометра металевого оцинкованого бар’єрного огородження установлено на узбіччях та розділювальній смузі ще однієї ділянки траси Київ – Ковель – Ягодин між селами Довгоноси та Старі Кошари Ковельського району.



Автошлях М-07 став безпечнішим, адже дорожнє огородження бар’єрного типу виконує захисну функцію і використовується для запобігання з’їзду транспортних засобів з земляного полотна автошляху, зіткнення з зустрічними транспортними засобами.

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