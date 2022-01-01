Скільки населених пунктів України вже звільнили від росіян

Скільки населених пунктів України вже звільнили від росіян
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що від російських окупантів вдалося звільнити вже понад 1 тис. 800 населених пунктів України.

Про це він сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище нашої держави та подякував усім країнам, які допомагають українцям долати російську тиранію саме на полі бою, пише УНІАН.

"Більше 1800 міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від окупанта...", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що ще рік тому здавалося неможливим, що Україна матиме системи протиповітряної оборони "Петріот".

"Але тепер маємо і таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам. Це особливий знак довіри до України, це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього", - сказав глава держави.

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Теги: звільнили ЗСУ, деокупація, міста, села
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