Зеленський передав бійцеві з Бахмута відзнаку-відповідь від Байдена

Зеленський передав бійцеві з Бахмута відзнаку-відповідь від Байдена
Президент України Володимир Зеленський передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю HIMARS, відповідь президента США Джо Байдена на відзнаку. Лідер США передав українському захисникові Command Coin.

Володимир Зеленський зробив це під час свого виступу у Верховній Раді 28 грудня, пише ТСН.

"У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену", - почав Зеленський.

Він додав, що для нього було честю виконати цю особливу місію.

"Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав "Command Coin" – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів", - сказав президент.

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Теги: Зеленський, Байден, відзнака, боєць, Бахмут, Павло Чернявський
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