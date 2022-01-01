Погода у Луцьку на завтра, 29 грудня

29 грудня хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2 градуса до +6.Народний прогноз погоди: 29 грудня вшановується пам’ять святого пророка Агея, десятого із дванадцяти малих пророків. Наші пращури помітили, що іній на Агея передбачає теплі святки (7 січня), і говорили: “Агей іній сій”, “а якщо іній рясний, то Ананій (30 грудня) буде ясним”. Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до Хрещення (19 січня). Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня.