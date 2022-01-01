Погода у Луцьку на завтра, 29 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 29 грудня
29 грудня хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2 градуса до +6.

Народний прогноз погоди: 29 грудня вшановується пам’ять святого пророка Агея, десятого із дванадцяти малих пророків. Наші пращури помітили, що іній на Агея передбачає теплі святки (7 січня), і говорили: “Агей іній сій”, “а якщо іній рясний, то Ананій (30 грудня) буде ясним”. Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до Хрещення (19 січня). Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня.

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Теги: погода, Луцьк
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