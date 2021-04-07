На Волині нагородили найкращих строковиків-прикордонників. ФОТО

В управлінні та підрозділах Волинського прикордонного загону нагородили військовослужбовців строкової служби, які упродовж року сумлінно виконували завдання з охорони державного кордону.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Їм довелося проходити строкову службу у складний для країни час. І попри свій юний вік, вони готові мужньо боронити рідну землю від ворога. Більшість із хлопців уже вирішили своє подальше життя пов'язати з прикордонною справою та підписали контракт для подальшого проходження військової служби у відомстві.Керівники подякували бійцям за професіоналізм та самовідданість і побажали подальших успіхів. Також строковиків привітали з Новорічними й Різдвяними святами, вручили їм святкові подарунки.У спільній молитві помолилися за мир в Україні, здоров'я і Божу опіку для її захисників.