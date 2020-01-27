Які соцвиплати у 2023 році продовжуватимуть автоматично

Які соцвиплати у 2023 році продовжуватимуть автоматично
Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити автоматичне здійснення соцвиплат з січня 2023 року.

З метою забезпечення адресності соціальної допомоги та створення зручних процедур для людей під час воєнного стану, за ініціативи Мінсоцполітики Уряд 27 грудня прийняв постанову “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 і від 7 березня 2022 р. № 214”, - йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

Зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.

“Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об'єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує”,- зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

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Теги: соцвиплати, Україна
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