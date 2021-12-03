Серед волинян шукають бійців УПА: зніматимуть фільм

Серед волинян шукають бійців УПА: зніматимуть фільм
Волинян запрошують до участі у проєкті «Шлях поколінь», який має на меті «записати» історії живих бійців УПА.

Як повідомили автори, робота над проєктом «Шлях поколінь» триває. Свою історію їм розповіла лучанка Сіма Кордунова, пише ІА Волинські новини.

«Ми продовжуємо роботу над проєктом «Шлях поколінь», а саме, відзнімаємо усіх живих бійців УПА, та людей, що були дотичні до повстанського руху. На вихідних наша команда відвідала Луцьк, де ми познайомилися з Курдуновою Сімою Дмитрівною. Пані Сіма добре пам’ятає ті часи, коли вона була підлітком, адже саме тоді на її рідному терені зародився повстанський рух. До повстанців тоді пішов і її рідний брат, за що відсидів у тюрмі. Щодо сьогоднішньої війни пані Сіма впевнена, що наш народ переможе, адже ми так довго йшли до своєї незалежності», – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що продовжать працювати над проєктом та відвідають усі міста та села, де ще залишилися живі свідки ОУН-УПА.

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Теги: УПА, Луцьк, Кордунова, Шлях поколінь
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