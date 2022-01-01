Добрі новини від ВолиньPost за 28 грудня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Наприклад, за час повномасштабного вторгнення у Луцькому пологовому будинку з'явилися на світ 1125 малюків, а Лесин виш цьогоріч випустив 900 магістрів!Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:У Луцькому пологовому будинку за час повномасштабної війни з'явилися на світ 1 125 дітей, із них п’ятеро малюків народилися в укритті.Наприклад, у сім'ї Кидибів 27 грудня народився син. Поки мама відходить після операції, тато з новонародженим спустився в укриття. Зі слів, в приміщенні тепло, умови добрі."На роботі так само усі мають іти в укриття ховатися, так само й тут: всі спустилися, оперативно. 4.200 кг хлопчик, спить, він наївся, добре, що не кричить", – каже лучанин.Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:▪️ особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб,▪️ танків ‒ 3 017 (+1) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,▪️ артилерійських систем – 1 999 (+1) од,▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.Чергову партію реанімобілів отримали центри екстреної медичної допомоги Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.Ці «швидкі» були придбані в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя», що триває в мережі торгових центрів Епіцентр К від серпня 2022 року.Відтоді компанія профінансувала та передала через Міністерство 30 реанімобілів для потреб системи охорони здоров’я. Обіцяють в січні ще нову партію авто.Цьогоріч освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за більш як п’ятдесятьма спеціальностями здобули понад 900 студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вручення дипломів відбулося сьогодні, 28 грудня.«На вашу долю випала багато випробувань: спершу - локдаун, тепер – війна, але ви отримали гарну освіту, і це хороший старт для успішної кар’єри. Бажаю сповна реалізуватися у професії, використати увесь свій потенціал і досягти вершин в обраній вами справі», - висловив побажання ректор вишу«Загальне замовлення становить 60 комплектів, які, на жаль, через перебої з електропостачанням не встигають відшити, - зазначив голова обласної ради. – По мірі того, як буде надходити замовлення, ми будемо передавати форму нашим захисникам».Перша партія зимової амуніції вже вирушила до захисників у зону виконання бойових завдань.Президент України Володимир Зеленський передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю HIMARS, відповідь президента США Джо Байдена на відзнаку. Лідер США передав українському захисникові Command Coin.В управлінні та підрозділах Волинського прикордонного загону нагородили військовослужбовців строкової служби, які упродовж року сумлінно виконували завдання з охорони державного кордону.