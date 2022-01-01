Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Для підрозділу сил спеціального призначення голова обласної ради Григорій Недопад передав першу партію комплектів зимової форми.
Про це повідомили у пресслужбі Волиньради.
«Загальне замовлення становить 60 комплектів, які, на жаль, через перебої з електропостачанням не встигають відшити, - зазначив Григорій Недопад. – По мірі того, як буде надходити замовлення, ми будемо передавати форму нашим захисникам».
Перша партія зимової амуніції вже вирушила до захисників у зону виконання бойових завдань.
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Про це повідомили у пресслужбі Волиньради.
«Загальне замовлення становить 60 комплектів, які, на жаль, через перебої з електропостачанням не встигають відшити, - зазначив Григорій Недопад. – По мірі того, як буде надходити замовлення, ми будемо передавати форму нашим захисникам».
Перша партія зимової амуніції вже вирушила до захисників у зону виконання бойових завдань.
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