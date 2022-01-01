Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО

Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО
Для підрозділу сил спеціального призначення голова обласної ради Григорій Недопад передав першу партію комплектів зимової форми.

Про це повідомили у пресслужбі Волиньради.

«Загальне замовлення становить 60 комплектів, які, на жаль, через перебої з електропостачанням не встигають відшити, - зазначив Григорій Недопад. – По мірі того, як буде надходити замовлення, ми будемо передавати форму нашим захисникам».

Перша партія зимової амуніції вже вирушила до захисників у зону виконання бойових завдань.
Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО
Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО
Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО

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Теги: Волинь, зимова форма, військові
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