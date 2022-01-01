Через Волинь ввезли понад 43 тисячі генераторів

Через Волинь ввезли понад 43 тисячі генераторів
У зоні діяльності Волинської митниці уже ввезли та випустили у вільний обіг зі звільненням від сплати ввізного мита та ПДВ майже 140 тисяч приладів, що покращують енергозбереження та зв'язок.

Про це повідомили на сторінці митниці у Facebook.

У їх числі: понад 43 тисячі генераторів, майже 95 тисяч акумуляторів, а ще трансформатори, інвертори, індукційні датчики, джерела безперебійного живлення, статичні перетворювачі, інша електрична апаратура.

Майже 130 тисяч пристроїв імпортували юридичні особи, 10 тисяч приладів декларували громадяни - фізичні особи. Загалом за цією преференцією надано пільг на суму 479 млн грн, з яких частка економії громадян - понад 41 млн грн.

Нагадують, що фізична особа під час імпорту повинна декларувати товар, що важить понад 50 кг та/або його фактурна вартість перевищує еквівалент 500 євро. Але якщо фактурна вартість товару перевищує 10 000 євро, фізична особа повинна декларувати його на рівні з юридичними особами.

На часі митниця нараховує преференції на платежі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №224 "Про затвердження переліку товарів ...., операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита".

Крайніми змінами до цієї постанови від 29 листопада 2022 року перелік був доповнений пунктом "Cистеми для забезпечення супутникового доступу до Інтернету". Відповідно до них, у зоні діяльності Волинської митниці одна юридична особа імпортувала 15 антен Starlink.

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Теги: генератори, Волинь, митниця
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