Волинські медики отрималі нові реанімобілі





Про це Віктор Ляшко.



Ці «швидкі» були придбані в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя», що триває в мережі торгових центрів Епіцентр К від серпня 2022 року.



Відтоді компанія профінансувала та передала через Міністерство 30 реанімобілів для потреб системи охорони здоров’я. Обіцяють в січні ще нову партію авто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергову партію реанімобілів отримали центри екстреної медичної допомоги Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.Про це розповів міністр охорони здоров'я УкраїниЦі «швидкі» були придбані в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя», що триває в мережі торгових центрів Епіцентр К від серпня 2022 року.Відтоді компанія профінансувала та передала через Міністерство 30 реанімобілів для потреб системи охорони здоров’я. Обіцяють в січні ще нову партію авто.

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