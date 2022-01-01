Волинські медики отрималі нові реанімобілі

Волинські медики отрималі нові реанімобілі
Чергову партію реанімобілів отримали центри екстреної медичної допомоги Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Ці «швидкі» були придбані в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя», що триває в мережі торгових центрів Епіцентр К від серпня 2022 року.

Відтоді компанія профінансувала та передала через Міністерство 30 реанімобілів для потреб системи охорони здоров’я. Обіцяють в січні ще нову партію авто.


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Теги: Волинь, медики, реанімобілі
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