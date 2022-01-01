Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО

Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Раніше прифронтовий Бахмут Донецької області з неанонсованим візитом відвідав Президент України Володимир Зеленський.
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО

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Теги: ГУР МО, Бахмут, Буданов
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