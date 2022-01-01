Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО

Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.



Про це повідомили у



Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майорвідвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.Про це повідомили у пресслужбі ГУР.Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.Раніше прифронтовий Бахмут Донецької області з неанонсованим візитом відвідав Президент України Володимир Зеленський

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