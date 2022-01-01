Судитимуть луцьку тренерку, на занятті з якою мало не втопилась дитина

Судитимуть луцьку тренерку, на занятті з якою мало не втопилась дитина
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неналежне виконання 24-річною тренеркою одного зі спортклубів Луцька професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, 22 серпня 2022 року в приміщенні басейну під час занять із дітьми наставниця допустила тривале занурення 3-річної вихованки у воду, що не призвело до летального наслідку лиш завдяки наданій дівчинці медичній допомозі.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, дитині було спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Далі – слово за судом.

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Теги: Луцьк, басейн, дитина, тренерка
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