Судитимуть луцьку тренерку, на занятті з якою мало не втопилась дитина
Сьогодні, 12:03
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неналежне виконання 24-річною тренеркою одного зі спортклубів Луцька професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, 22 серпня 2022 року в приміщенні басейну під час занять із дітьми наставниця допустила тривале занурення 3-річної вихованки у воду, що не призвело до летального наслідку лиш завдяки наданій дівчинці медичній допомозі.
Згідно із висновком судово-медичної експертизи, дитині було спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, 22 серпня 2022 року в приміщенні басейну під час занять із дітьми наставниця допустила тривале занурення 3-річної вихованки у воду, що не призвело до летального наслідку лиш завдяки наданій дівчинці медичній допомозі.
Згідно із висновком судово-медичної експертизи, дитині було спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Далі – слово за судом.
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