В луцькому спортклубі мало не втопилася дитина: тренерці оголосили підозру

В луцькому спортклубі мало не втопилася дитина: тренерці оголосили підозру
22 серпня у приміщенні басейну у луцькому спортклубі під час занять мало не втопилася дитина.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 24-річній тренерці одного зі спортклубів Луцька повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 137 КК України).

За даними слідства , 22 серпня 2022 року в приміщенні басейну під час занять із дітьми наставниця допустила тривале занурення 3-річної вихованки у воду та її втоплення, що ледве не призвело до летального наслідку лиш завдяки наданій дівчинці медичній допомозі.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, дитині було спричинено тяжкі тілесні ушкодження.

Триває досудове розслідування.


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